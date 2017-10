Aafrika pingviinidel on nutikas kalapüüginipp

Selleks, et kala kätte saada, teevad Aafrika pingviinid koostööd ning selle täpsem mõistmine võib olla teadlaste hinnangul vajalik liigi säilimiseks, kirjutab IFL Science.

Aafrika pingviinid elavad Aafrika lõunarannikul ja toituvad väikestest kaladest, nagu anšoovised ja sardiinid. Seoses kalavarude kokkukuivamisega hakkab ka pingviinide toit otsa saama, mis on murettekitav.

Selleks, et teada saada, kuidas pingviinid kala kätte saavad, kinnitasid teadlased 12 pingviinile selja peale kaamerad. Tulemuseks saadi 14 tundi videomaterjali.

Selgus, et 33 protsendil juhtudest kalastasid pingviinid meeskonnana. Nad tegutsesid grupina, et kõigepealt sundida kalad veepinna lähedusse, seejärel ujusid pingviinid nii, et jahitavast kalaparvest moodustus pallikujuline kogum.

Selline taktika lihtsustas kalapüüki tunduvalt, sest kala, kes parvest põgeneda üritas, osutus lindudele kergeks saagiks. Kollektiivne püügitehnika kasutamine tegi pingviinidel kalade kättesaamise kaks korda lihtsamaks kui üksinda kalastades.

«Teadustöö tõestab, et selleks, et täiustada oma kalapüügioskusi, suhtlevad pingviinid liigikaaslastega,» ütles Yuuki Watanabe Jaapani polaaruuringute keskusest.

Sellist käitumist on varasemalt täheldatud küll delfiinidel, aga mitte pingviinidel.

Aafrika pingviinid kuuluvad ohustatud liikide hulka. Nende arvukus on alates 1970. aastatest langenud rohkem kui 60 protsenti. Teadlastele teeb pingviinide arvukuse vähenemine muret, sest mida vähem isendeid, seda keerulisem on grupina efektiivselt saaki püüda. See omakorda mõjub halvasti liigi püsimisele, sest toidu nimel peab rohkem võitlema.