Naljakad fotod: karu puhkas prügimäele visatud diivanil mugavalt jalga

Karu paistab rahulik ning diivanil lösutamine pealtnäha meeldib talle. Stanticu sõnul on karud prügimäe regulaarsed külastajad ja vaatamata sellele, et naine vahetas elukohta, on tal mälestused aegadest, kui piirkonnas sai karusid vaatamas käidud.

«Ei ole just sageli näha, et karu poseerib nagu inimene,» ütles Stantic meediakanalile CBC News antud intervjuus. «Ta nägi välja nagu ta oleks valmis ampsama popkorni ja lõõgastuma.»

Naise sõnul oli vaatepilt niivõrd unikaalne, et lausa sundis kaamera haarama ning fotod tegema.