Just see koeratõug on Ameerikas kõige armastatuim

Värskeimad kenneliliidu andmed ütlevad, et selleks on labradori retriiver ja just see tõug on hoidnud esikohta juba viimased 26 aastat.

Labradorid on pärit Newfoundlandilt ning algselt olid need koerad kalurite abilised, aidates neil võrke tõmmata. Hiljem aretati neid jahikoerteks.

Labradoride leebe ja inimsõbralik loomus tagab, et nad on suurepärased teraapiakoerad.

Labradoridele järgnevad populaarsuselt saksa lambakoer, kuldne retriiver, buldog ja hagijad (beagle).