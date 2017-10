Kassid tapavad Austraalias märkimisväärsel arvul linde päevas

Ajakirjas Biological Conversation avaldatud uuringus seisab, et hinnanguliselt tapavad hulkuvad ja metsikud kassid aastas 316 miljonit lindu ning kodukassid 61 miljonit lindu. Kasside jaoks ahvatlevatest linnuliikidest on 99 protsenti üksnes Austraalia mandril pesitsejad.

«Kõik teavad, et kassid jahivad linde, aga antud uuring näitab, et üleriigilises arvestuses on jahitud lindude kogus ülisuur. See võib suure tõenäosusega olla põhjus, miks paljude linnuliikide arvukus väheneb,» ütles Charles Darwini ülikooli professor John Woinarski.

Antud uurimistöö eesmärgiks oli välja selgitada, milline mõju on kassidel Austraalia mandril elavatele linnupopulatsioonidele. «Uurisime ka, millised on iseloomulikud jooned, mis linde kassidele kättesaadavamaks muudavad,» sõnas Austraalia rahvusülikooli professor Sarah Legge.

Selgus, et kõige haavatavadki ongi väikesed ja kuni keskmise suurusega linnud, kes pesitsevad või hangivad toitu maapinnal ja need, kes elavad eraldatud saartel või kuivadel aladel.

Teadlaste hinnagul elab riigis umbes 11 miljardit lindu, kes on ainult sellele piirkonnale omased ja oletatavasti hukkub nendest kasside jahikire tulemusel neli protsenti aastas.

Ohustatud linnuliikide erivolinik Sebastian Lang ütles, et valitsus on niigi panustanud 30 miljonit dollarit erinevatesse projektidesse eesmärgiga vähendada metsikute kasside ohtu lindudele.

«Vastustundlikud loomaomanikud saavad aidata kaasa aidata, et vähendada lindude hukkumist, hoides kasse sisetingimustes või spetsiaalselt kassile rajatud välipuuris. Nii saab kaitsta metsikut loodust ja samas parandada kodukasside heaolu,» sõnas Lang.