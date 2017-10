Päevakäpp: jutukas Bella jumaldab tähelepanu

Kassiemme Bella on kolmevärviline preili, kel on üks pool peast must ja teine pool oranž, keskelt jookseb üsna selge triip. Bella täpne vanus on teadmata, ent talle meeldib väga mängida.

Kuigi tegemist on lühikarvalise kassiga, armastab Bella ka kammimist (või pigem sellega kaasnevat tähelepanu). Bella armastab palju rääkida ja kui hoiukodu perenaine askeldab köögis, lebab Bella keset vaipa ning jälgib teraselt perenaise igat liigutust. Kunagi ju ei tea, millal mõni maitsev toidupalake võib põrandale pudeneda.

Bella sobiks kenasti kodusse, kus ta saab olla pere ainuke lemmik, kuna talle väga meeldib tähelepanu ja paitamine. Tegemist on väga sõbraliku kassiga, kes hoiukodus juba esimesel päeval julgelt pererahva jalge ümber tiirles.

Kui soovid Bella, Dexteri ja Alexi kohta rohkem infot, kirjuta info@kassideturvakodu.ee. Lepi aeg kokku ja mine kiisudega hoiukodusse mängima!