Märgid, et kass on sulle pähe istunud

Portaal vetstreet pani kokku humoorika nimekirja, mille alusel võib arvata, et inimene pole kaugeltki oma kassi peremees, vaid hoopis vastupidi.

Kass sööb, mida kass tahab

Kassid on toidu suhtes valivad, seega on inimese töö leida just see maiuspala, mis tema lemmikule meeldida võiks. Nii käivad kassi nina alt läbi kümned konservid, mis algul võivad loomale küll meeltmööda olla, kuid hetk hiljem enam mitte. Ja mõnikord on lemmiku maitse hoopis eriskummaline, näiteks soojaks tehtud võileib või uhketel taldrikutel serveeritud toit, mis pidi minema hoopis külla tuleva naabrinaise kõhtu.

Kass magab, kus ta tahab

Kass on majas kindlalt peremees siis, kui ta võib magada seal, kus ta parasjagu magab. Isegi kui see magamiskoht on pesumasina peal, kus ootavad kokkuvoltimist värskelt pestud linad. Või lükkub pesupesemine üldse edasi, sest kass on end pesukorvi mugavalt sisse seadnud. Või peavad pereliikmed ootama seni, kuni vabaneb köögipõrand, kus kass juba viiendat tundi lõunaund tukub.

Mänguasjad on igal pool

Kui viimase aasta jooksul on ostukorvi maandunud rohkem kassile mõeldud mänguasju kui toitu, on tegemist ilmselge probleemiga. Piiksuvad pallid, pisikesed hiired... Peaasi, et kass õnnelik oleks need kaheksa sekundit, mil ta uuest lelust tüdineb ja hoopis pappkarpi läheb.

Kassipildid igal pool

Kui kassiinimese telefonis on rohkem pilte lemmikust kui pereliikmetest, siis ilmselgelt on peremees lasknud oma kassil endale pähe istuda.

Igast nõust võib saada potentsiaalne veekauss

Miks peaks kass võtma ette vaevalise tee allkorrusel oleva joogikausi juurde, kui veega võib täita vaasi, suvalise tassi, kraanikausi või, miks ka mitte, mõne kausja mänguasja? Pealegi ei keela ükski pehme südamega kassiinimene oma lemmikut enda veetopsist joomast.