Galerii: abielupaar rajas küülikutele koduaeda toreda linna

Abielupaar on kulutanud tuhandeid, et küülikud end hästi tunneksid ja neil oleks kõik, mis vaja. Selleks, et loomad end veelgi paremini tunneksid, otsustasid Emma ja Wayne pikk-kõrvadele lausa terve linnakese rajada. Nüüd kaunistavad nende aeda küülikukujulised muruplatsid ning pisikesed majakesed. Loomad elavad luksuslikku elu ja omanikel on aiast üksnes silmailu.