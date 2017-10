Koera teekond: «Enam ma koerana uuesti ei sünni, olen oma eesmärgi täitnud...»

«Räägi veel halbadest lahkuminekutest,» turtsatas Gloria. «Neid on mul küllalt olnud.»

«Jah, seda ma usun,» vastas Hannah. Ta vaatas minu poole ja naeratas. «Kui ma Ethanit pärast kõiki neid aastaid nägin, tundus, nagu poleks me lahus olnudki. Me kuulusime kokku. Oma lastele ma seda muidugi ei ütle, aga Ethan oli minu suur armastus, mu hingesugulane. Ja kui Semu poleks olnud, ei oleks me võib-olla kokku saanudki.»

Mulle meeldis, et minu ja Ethani nimed valjusti välja öeldi, ja kui Hannah mulle naeratas, tajusin ta armastust ja kurbust.

«Oi, vaata, mis kell juba on,» ütles Hannah järsku. Ta tõusis püsti ja andis Clarity Gloriale tagasi. Laps siputas, vehkis õhus tillukese rusikaga ja haigutas. Küpsised tulid klõbinal kuumast ahjust välja ja õhku täitis magus lõhn, aga Hannah ei andnud mulle ühtegi.

Minu jaoks oli päev traagiline: lummavad küpsised otse nina all, aga mitte ühtegi ei anta.

«Lähen umbes pooleteiseks tunniks välja,» ütles Hannah Gloriale. Ta sirutas käe riiulisse, kus hoiti võtmeteks nimetatavaid mänguasju ja kuulsin metallikõlksatust, mis seostus autosõiduga. Jälgisin teda valvsalt: osa minust igatses autosõitu, aga teine pool tahtis küpsiste juurde jääda.

«Semu, sina jääd siia,» ütles Hannah. «Ah jaa, Gloria, hoia keldriuks kinni. Clarityle meeldib treppidel ronida, aga ma pidin keldrisse veidi rotimürki panema.»

«Rotid? Siin on rotid?» küsis Gloria teravalt. Clarity oli nüüd täiesti ärkvel ja rabeles ema süles.

«Jah. See on talu. Ja vahel on meil rotid. Kõik on korras Gloria. Hoia lihtsalt uks kinni.»

Haistsin Hannah’s kerget viha ja uurisin teda ärevalt, püüdes taibata, mis toimub. Nagu sellistes olukordades ikka, ei selgitanud keegi tugevaid tundeid, mida tajusin – inimesed lihtsalt on sellised, nende tunded on mitmekihilised ja koerale mõistmiseks liiga keerulised.

Järgnesin lahkuvale Hannah’le õue auto juurde. «Ei, sina jääd siia, Semu,» käskis ta. See oli väga selge käsklus, eriti arvestades, et ta istus autosse ja tõmbas ukse mu nina ees kinni, võtmed käes kõlisemas. Liputasin saba, lootes, et ta muudab meelt, aga kui auto sissesõiduteele keeras, taipasin, et mina täna autoga sõita ei saa.

Lipsasin koerauksest sisse tagasi. Clarity istus oma toolis, selles, millel oli kandik ees. Gloria kükitas tema ees ja püüdis talle toitu suhu toppida, aga Clarity sülitas suurema osa välja. Maitsesin ükskord Clarity toitu ega saanud vastumeelsust talle mitte üks raas ette heita. Tihtipeale lubati Clarityl oma käega väikesi toidupalakesi suhu pista, aga eriti halba toitu pidid ema ja Hannah talle ikka lusikaga suhu toppima.

«Sebu!» kurises Clarity ja patsutas rõõmsalt kätega vastu kandikut. Osa toitu lendas Gloriale näkku ja ta ajas end karmi häält tehes järsult jalule, pühkis näo käterätikuga puhtaks ja heitis mulle tigeda pilgu. Lasin silmad maha.

«Ma ei saa aru, miks ta laseb sul igal pool ringi jõlkuda nagu mingil peremehel,» pomises ta.

Ma isegi ei lootnud, et Gloria võiks mulle küpsist anda.

«Noh, aga mitte siis, kui mul on sõna sekka öelda,» ütles Gloria. Ta vaatas mind mitu sekundit vaikides ja tõmbas siis ninaga. «Hea küll. Tule siia!» käskis ta.

Järgnesin talle kuulekalt keldriukse juurde. Gloria avas ukse. «Mine sinna! Mine!»

Sain aru, mida ta tahtis, ja läksin uksest sisse. Väike vaibaga kaetud trepimade oli täpselt nii suur, et sain ümber pöörata ja talle otsa vaadata.

«Jääd siia,» teatas ta ust sulgedes. Kohe läks palju pimedamaks.

Alla viivad astmed olid puust ja kriuksusid mu sammude all. Ma ei käinud just sageli keldris, mispärast haistsin all uusi ja huvitavaid asju, mida tuli lähemalt uurida. Uurida ja ehk ka süüa.