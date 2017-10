Vaata, mida sinu koera magamisasend tema kohta räägib

Portaal Little Things avaldas meeleoluka nimekirja enamlevinud magamispoosidest ja sellest, mida need lemmiku kohta räägivad.

Küljel magaja

Väga palju lemmikuid magab just külili. Sellises poosis magav koer on rahulik ja ümbritsevaga rahul. Arvatakse, et koerad, kes enamasti magavad külili, on lojaalsed ja väga õnnelikud.

Keras magaja

Koerad, kes end magades kõvasti kerra tõmbavad, naudivad mugavust: nende käpad on mugavalt keha all, saba ümber keha keeratud ja nii on kergem kehatemperatuuri hoida. Selline poos võimaldab loomal kaitsta kõiki elutähtsaid organeid, lisaks nägu ja kõri. Sellises poosis magajad on õrnad ja mänguhimulised.

Superkoer

Koerad, kes magavad nagu lendav Supermees, on ilmselt üks kõige armsamaid poose. See viis lubab koeral ärgates kohe tegudele asuda. Sellises poosis magaajad on energilised ja kergesti motiveeritavad.

Hullud käpad

See positsioon on ilmselt kõige veidram, sest koer magab selili, käpad taeva poole. Positsioon annab märku, et koer tunneb end turvaliselt ja enesekindlalt. Kuna selili magamine on lemmiku jaoks kõige haavatavam poos, on selline poos märk tugevast turvatundest. Sellises poosis magajad on väga iseseisvad.

Kõhulimagajad

Selline poos ei pruugi koera jaoks olla kõige mugavam, sest looma lihased jäävad pingule. Samas ei tasu muretseda, et koer end välja ei puhkaks, sest võib juhtuda, et pärast uinakut võib ta olla veel energilisem ja valmis seiklusteks. Sellises poosis magajad on enamasti väga õrnad ja natuke häbelikud.

«Ära vajunud» poos

Koerad, kes jäävad ühel hetkel lihtsalt magama, on õnnelikud, rahul ja pikast päevast väsinud. Enamasti võtavadki koerad juhuslikud poosid pärast pikka ja väsitavat mängupäeva. Sellises poosis magajad on enesekindlad ja kohanevad uute olukordadega ruttu.