Lihtne viis, kuidas vältida tüütute lutikate kogemata koju toomist

Esimese sammuna, mida reisil olles teha, et kogemata lutikaid mitte kohvris kaasa tuua, oleks oma pesu pesemine, mitte kantud riideesemete kohvrisse kuhjamine, selgub ajakirjas Scientific Reports avaldatud uuringus.

Uuringu läbiviinud teadlased tegid võrdluse ning leidsid, et lutikaid meelitab musta pesu sisaldav kohver kaks korda enam kui pagas, kus on puhas pesu.

Selleks meisterdasid teadlased spetsiaalse katsetoa, kuhu olid asetatud kotid musta ja puhta pesuga. Seejärel lasti lahti lutikad ning jälgiti, millise koti poole vereimejad suuna võtavad. Loomulikult eelistasid loomakesed seda kotti, kus oli must pesu.

Lutikate arv on maailmas suuresti kasvanud ja osalt on see seotud odavate reisimisvõimaluste levikuga. Uuringud on näidanud, et lutikaid võib meelitavalt mõjuda nende jaoks isuäratavalt lõhnavad kohvrid, mis peale hotellisviibimist, lennureisi ja taksosõitu koju jõuavad.

Teadlased oletavad, et lutikaid meelitabki inimese lõhn, mis võib kantud riietel mitu päeva püsida. Siiski ei tea nad lutikate kodudesse tee leidmise päris täpset meetodit, sest lutikad elavad võrdlemisi väheliikuvat elu ja lahkuvad harva oma toitumiskohtadest.

Selleks, et hoida pagas lutikavaba, soovitab uuringut juhtinud Sheffieldi ülikooli teadlane William Hentley juhuks, kui pesu pole võimalik reisil olles pesta, asetada hotellitoas kohver spetsiaalsele kõrgemal asuvale metallist kohvrihoidjale, sest lutikad ei suuda mööda siledaid pindu üles ronida.

Kui hotellitoas sellist hoidjat pole, siis tuleks kantud riided panna õhukindlasse kotti.

Kõik pole ka siis kadunud, kui eelpool mainitud soovitused tegemata jäävad ning jõuadki reisilt koju kohvritäis musti esemeid kaasas. Teadlane soovitab kantud riided koheselt pesumasinasse või -kuivatisse panna ja lasta üks kuumatsükkel läbi teha. Sellest peaks piisama, et juhuslikult kaasa tulnud lutikad tappa.