Oktoobrikuus saab varjupaikadest musti kasse loovutustasuta

Varjupaikade MTÜ tähistab oktoobris juba neljandat aastat Musta kassi kuud, mille vältel saab kõikidest varjupaikadest Läänemaal, Pärnus, Tallinnas, Valgas, Viljandis, Virumaal ning Võrus adopteerida musta kassi ilma tavapärase loovutustasuta, teatas MTÜ esindaja.

«Möödunud aasta oktoobris leidis endale uue kodu rekordarv kasse, täpsemalt 199, samasugust edu soovime oma hoolealustele ka sel aastal,» ütles Varjupaikade MTÜ üldjuht Triinu Priks.

«Kindlasti ei loovuta me loomi enne, kui oleme veendunud, et inimese soov on tõsine ja ta on loomale valmis kodu pakkuma mitte ainult Halloweeniks, vaid pikkadeks aastateks,» lisas ta.