Terviseprobleemid, mis lamedaninalisi koeri kõige enam kimbutavad

Hingamisprobleemid

Lamedaninalised koerad kipuvad magades norskama või nohisema. Põhjus, miks koer seda häält teeb, on kitsastes ninasõõrmetes, väikeses hingetorus ja suures keeles.

Paljud lamedaninalised koerad vajavad eelmainitud põhjustel kirurgilist sekkumist. Kõige rohkem kipuvad hingamisprobleemidega hädas olema buldogid.

Tegelikult saavad enamus lamedaninalisi koeri oma eluga vägagi hästi hakkama. Probleemid võivad ilmneda vaid siis, kui koer on stressis, üliaktiivne või ülekuumenenud ning värske õhu piisav juurdepääs võib probleemiks osutuda. Seetõttu tasuks jalutama minnes kasutada mugavaid trakse, mis hingamisteid kokku ei suru.

Silmaprobleemid

Rohkem probleeme on seotud silmalaugudega. Näiteks võib esineda sissepöördunud silmalaugu, mis põhjustab põhjustab ripsmete hõõrdumist vastu silmamuna. Tavaliselt on abi kirurgilist sekkumisest, aga mõned koerad võivad vanemaks saades lisalõikusi vajada.

Koertel võib tekkida ka nn pisaraplekke. Need on silmade piirkonnas olevad tumedad nired või jooksevadki koeral silmad pidevalt vett. Viimane on märk probleemidest pisarakanalites. Operatsioon seda probleemi ei leevenda, parim on igapäevane puhastamine.

Mõnedel koertel silmad pungituvad niivõrd, et silmalaug ei suuda silmamuna katta. See aga põhjustab silmade kuivust, ärritust, haavandumist ja halvimal juhul isegi pimedaksjäämist. Sellisel juhul on kindlasti abiks kirurgiline sekkumine.

Hambaprobleemid

Koera suu on väike, aga mahutama peab see ikka 42 hammast. Ruumipuuduse tõttu võivad hambad üksteisest näiteks üle kasvada. Kodune suuhooldus, toitaineterikas toit ja loomaarsti külastused kaks korda aastas on olulised tegevused, et hoida koera terve ja valudeta.