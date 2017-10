Iseäralik koer, kes koju saades alati varjupaika tagasi jooksis

Gumby on koer, kellel on kombeks rännata. Nende aastate jooksul, mil varjupaigakoer Gumby veetis uute omanike juures, kujunes temast päris hea põgeneja, kirjutab Animal Channel.

Gumby oli umbes kolme- või neljaastane kui ta leiti tänavatelt hulkumas ning toimetati Chalestonis linnas asuvasse loomade varjupaika.

Kuna Gumby oli terve, hea välimusega ja sõbralik, et kahelnud varjupaiga töötajad hetkekski, et Gumby uut kodu ei leia. Leidiski. Aga valearvestuse tegid varjupaiga töötajad selles osas, kui kauks Gumby uude koju jääb. Esimeses kodus püsis koer kolm päeva ning juhuse avanedes võttis suuna tagasi varjupaiga poole.

Gumby leiti kokku kolmel korral tänavatelt ekslemas. Uued omanikud ei teadnud, mida temaga pihta hakata, sest koer pidevalt põgenes.

Viimaks nuputati välja, mis koera põgenema ja tagasi varjupaika suunduma ajendas. Nimelt selgus, et Gumby on väga empaatiline koer, kellel on võime lohutada varjupaika toodavaid kodutuid koeri, kellel on hirm ja ärevus.

Selle asemel, et pidevalt uut kodu otsida, jäetigi Gumby varjupaika elama, kus tema ülesandeks on aidata uutel koertel varjupaigaeluga kohaneda.