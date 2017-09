Iiri setter: taibukas koer, kes kohandub peremehe elustiiliga

Kindlasti peab omanik peab arvestama, et ei saa oodata setterilt absoluutset kuulekust nagu teenistuskoeralt. Setter täidab õige motivatsiooni korral käsklusi püüdlikult, kuid tüdineb võrdlemisi kiiresti, kui igav hakkab ja preemia pole kõige parem. Seega võiks pere olla hea huumorimeelega, suhtlemisaldis ja mitte liiga nõudlik.

Soodumus maokeeru tekkeks

«Tervis on setterite puhul suures osas õnneasi,» märgib kogenud koeraomanik. Samas kasvatajad püüavad pärilikke haigusi siiski vältida.

Setteri kehaehitus on selline, et tal on soodumus näiteks maokeeru tekkeks, seepärast ei tohiks koerale kunagi vahetult enne ja pärast sööki füüsilist koormust anda. Toita soovitatakse kaks korda päevas ning jälgida, et portsjon ei oleks korraga liiga suur. «Päris vahva on see, et koertele maitsevad tihti täiesti ootamatud asjad,» märgib Liina. «Näiteks minu koertel ajavad suunurgast sülje jooksma pomelo ja mandariin, suured lemmikud on kartuli- ja kurgikoored ja juurviljad.»

Puusaliigeste düsplaasiauuring on aretuskoertel kohustuslik, kuid selle probleemi teke ja pärilik edasikandumine ei ole üheselt selge. Õnneks esineb tõsisemaid puusaliigesehädasid siiski võrdlemisi harva. Haigustest tuleks pigem nimetada allergiaid, epilepsiat ja halvaloomulisi kasvajaid, enamasti küll vanemas eas. On palju koeri, kes elavad 13-14-aastaseks või vanemakski.

Tegelikult on Iiri setteritel palju häid omadusi ning seetõttu oleks vast hoopis lihtsam rääkida sellest, miks setterit ei tasuks võtta. Ta ei ole valvekoer (kuigi ta võib siiski kutsumata külaliste peale haukuda), ta ei ole väga edukas tipptasemel koeraspordis, tema karvkate nõuab mõnevõrra hooldust, kammimist ja pügamist. Kui on vaja kedagi, kellega päeval koos uusi matkaradu avastada ja õhtul koos diivanil lösutada, siis selleks on setter hea valik.