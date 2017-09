Eesel ajas megakalli auto porgandiga segamini, omanikku ootab trahv

Sakslane Markus Zahn oli parkinud oma 318 000 eurot maksnud superauto McLaren 650S Spideri kopli kõrvale, kus eeslid rohtu sõid, kuid tagasi tulles märkas auto tahavaatepeeglist, et üks eeslitest on auto põrkerauaga maiustama asunud, kirjutab Daily Mail.

Looma poolt põrkerauale tekitatud vigastused läksid Zahnile maksma 34 000 eurot. Kindlustusfirma aga keeldus kahjusummat täies ulatuses välja maksmast, tuues argumendi, et mees oli osaliselt ise süüdi, et kalli auto vahetult kopli kõrvale parkis.

Zahn asus puudujäävat summat, milleks on 5700 eurot, välja mõistma eesli omanikult. Zahn küll möönis, et võib lugu naljana võtta, aga otsustas siiski kindlustuse poolt katmata jäänud summa eesli omanikult sisse nõuda. «Eesel arvas kindlasti, et komistas hiiglasliku porgandi otsa,» naljatas Zahn.

Giessenis asuv kohus langetab otsuse täna.