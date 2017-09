Uus leid loomariigis - hiigelrott, kes puurib kookospähklisse auke

Kohalikud elanikud on teadlastele aastaid rääkinud salapärasest loomast, keda nad vikaks kutsuvad, aga edutud otsingud panid teadlased kahtlema, kas sellist rotti, kes lisaks veel puu otsas elavat, üldse olemaski on, kirjutab Independent.

Juhtlõng rotini viis teadlasi aga täiesti juhuslikult, kui suurt kasvu rotti üle mahakukkunud puu kiirustamas nähti. Tyrone Lavery, teadlane, kes võttis osa haruldase roti leidmiseni viinud otsingutest, rääkis, et niipea, kui ta looma lähemalt uurima asus, sai ta aru, et tegu on teistest omasugustest erineva loomaga.

Loomalt võetud DNA analüüsid näitasid, et võrreldes kokku kaheksa erineva rotiliigiga, kes Saalomoni saari asustavad, on tegu erineva liigiga. Sellele anti ladinakeelne nimi Uromys vika kohalike elanike auks, kes looma vikaks kutsuvad. «See projekt näitab kui oluline on teadlaste koostöö kohalike inimestega,» ütles Lavery.

USAs kaaluvad rotid keskmiselt 200 grammi, kuid Uromys vika võib kaaluda kuni kilo. Looma pikkus ninast sabani on umbes 45 sentimeetrit. Teadlaste sõnul pole nad näinud, et rott suudaks kookospähkleid avada, küll aga suudab loom teha kookospähkli koore sisse auke.

Kuid õnn uue leidmise üle on muutunud ka koheselt mureks, sest liiki ähvardab vihmametsade maharaiumise tõttu väljasuremine. Uromys vika asupaigad on hetkel veel puutumata, kuid teadlaste sõnul on olukord selles faasis, et kui looma poleks leitud, oleks ta ülejäänud maailmale tundmatuks jäänudki.

«Meie jaoks on praegu väga oluline roti olemasolu dokumenteerida ning leida toetus selle ala kaitsmiseks Vangunu saarel, kus need loomad elavad,» lausus Lavery.