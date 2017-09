Video, mis toob pisarad silma: emakoer päästab kutsikad uppumissurmast

Vietnamis Dong Nai provintsi räsinud paduvihmad uputasid ka emakoera nimega Lu peremehe aia ning uru, kus Lu pojad sees olid, kirjutab Daily Mail.

Videos on näha, kuidas omanik ämbriga uru eest vett eemale kühveldab ja koer meeleheitlikult poegi päästma asub.

Omanik Binh Dao Thi sõnas, et paduvihmad uputasid uru ja see täitus veega. «See on olukord, mis ema midagi teha ei saa, aga Lu läks ja päästis pojad ära.»

Kutsikad vajasid esialgu elustamist, kuid peremees kinnitas, et kutsikad on nüüdseks kosunud.

Vaata südamlikku päästmisvideot siin: