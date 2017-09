Kuus kõige ebatavalisemat looma, kes on pidanud valvuriametit

Haned, kes valvasid viskivarusid

Šotimaal Dumbartonis asuvas Ballantine´si viskitehases kasutati aastatel 1959 - 2012 valvuritena hanesid. Viskiettevõtte tolleaegne omanik Hiram Walker uskus, et igaüks, kes tehase territooriumile tuleb, saab hanede poolt lärmaka kohtlemise osaliseks, mis pealegi naabriteni kostub ning viimaseid korrakaitsjatega ühendust võtma paneb.

Peale seda, kui uued omanikud tehase üle võtsid, saadeti haned Glasgows asuvasse loomade varjupaika pensionile, selgitusega, et linde turvalisuse eesmärgil enam ei vajata.

Pardid viinamarjaistanduses

Lõuna-Aafrikas Ida-Kapimaal asuvas viinamarjaistanduses on pardid «palgatud» putukatest kahjureid alla kugistama ning lindude väljaheide omakorda toimib viinamarjapõõsastele kui väetis.

Loomaaeda valvanud kuningkobra

1978. aastal langes Stochkholmis asuv Skanseni loomaaed korduvalt sissemurjate küüsi. Selle vältimiseks otsustas loomaaia juhtkond tööle panna kobra, kes ööseks oma aedikust lahti päästeti ja lasti mööda loomaaia territooriumi ringi vingerdada.

Loomaaia kõneisik hõikas aga meedias maha teate, et kuningkobra hammustus tapab 15 minutiga. Huvitaval kombel peale seda teadet sissemurdmised lakkasid.

Õlletehast valvavad kassid

Ühes USAs Chiocagos asuvas õlletehases kasutatakse rottide peletamiseks kasse. Kasside võtmise otsus sai langetatud peale seda, kui nahaalsed närilised viljakottidele pidevalt hammast ihusid ning olid koguni nii julged, et ilmusid saaki hankima juba siis, kui töölised polnud ööseks jõudnud tehastki sulgeda.

Probleemi lahendamiseks palkas ettevõtte neli kassi. Kõutsid Egon, Venkmann, Raymond ja Gozer on teinud tublit tööd, sest peale nende tulekut on rotiprobleem kadunud nagu imeväel.

Alligaator narkootikumide valvuriks

USAs Californias tegutsenud narkodiiler Castro Valley otsustas oma külluslikud marihuaanavarud anda sõna otses mõttes alligaatori kaitse alla. Kui korrakaitsjad 2013. aastal mehe koju kontrollreidile suundusid, oli neid vastu võtmas hiiglaslik alligaator, kellele narkoparun oli pannud nimeks Mr. Teeth. Valley pandi vangi, aga alligaator toimetati Oaklandi loomaaeda, kus teda halva tervise tõttu ravida tuli.

Hunt koduvalvajaks

Kui tavaliselt inimesed kardavad hunte ja otsivad nende eest kaitset, siis Kasahstanis asub küla, mille elanikud usuvad, et hunti on võimalik taltsutada. BBC teatel ostsid külaelanikud 2014. aastal hunte, et loomad valdustel silma peal hoiaks.

Üks hundiomanikest, Nurseit Zhylkyshybay ütles, et viib oma susi aeg-ajalt jalutama ja naabritega pole hundipidamine mingeid probleeme tekitanud. Hundieksperdid seevastu aga hoiatavad, et kodus peetav võsavillem on nagu tiksuv pomm, kes võib iga hetk peremehe vastu pöörduda.