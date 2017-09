Eksootiliste loomade fännist mees leiti surnuna oma mao kõrvalt

Suurbritannias asuva Hampshire’i maakonna politsei sõnul ei ole alustatud surma uurimiseks kriminaalmenetlust. Mehe kodust leiti vabalt ringi liikumas püüton ja koroner kinnitas Guardianile: «Ruumist, kus mees suri, leiti madu.»

Varasemalt pole ükski püüton olnud Suurbritannias teadaolevalt surmajuhtumiga seotud, kuid mujal maailmanurkades on sarnaseid juhtumeid ette tulnud.

Brandoni anonüümseks jääda sooviv sõber aga ei usu, et madu võib olla Brandoni hukkumise taga ning loodab, et uurimine ka seda tõestab. Teine Brandoni sõber meenutas, et mees oli suur madude, ämblike, lindude ja kõiksuguste metsikute elajate fänn.