Koer sai inimväljaheidet süües mürgistuse

«Tavaliselt ma jooksen temaga jooksurajal, kuid sel hommikul jooksis ta otse künka poole,» rääkis Emma väljaandele news.com.au. «Ja ta läks otse suure junni juurde, mida ta tavaolukorras lihtsalt nuusiks ja edasi liiguks, kuid sel korral ta sõi selle ära.»

Seejärel võttis Emma koera ja jätkas oma treeningut, pöördus siis koju, et tööle minekuks valmis seada. Ta pani koerale toitu, kui märkas, et looma pea kõigub kahtlaselt.

Emma hoidis koeral silma peal, tema olukord läks aina hullemaks. Lõpuks ta värises ning Emma otsustas pöörduda loomakliinikusse. «Arst ütles hetkega, et koer on tarbinud kanepit ning ta tuleb saada oksendama,» meenutab Emma, kes jättis koera kliinikusse ravile ning sai hiljem sõnumi, et tõesti leiti koera uriinist kanepit.

Alguses ei taibanud omanik, kuidas võis koer narkootikume tarbida, kuid arst selgitas, et selle jääke võib leiduda inimväljaheidetes.

Veterinaar Melanie Hill ütles väljaandele, et kanepimürgistuses koerte ravimine tuleb kahjuks väga sageli ette. «Inimesed valmistavad kanepiküpsiseid ning koertele on see maiuspalaks,» ütles arst, kes on aastate jooksul palju selliseid koeri näinud. Samas tõdes ta, et inimväljaheite söömine pole väga tavapärane.

Berliini loomaarstid avaldasid aastal 2013 hoiatuse, et teatud piirkondades kasutavad narkojoobes inimesi pargipõõsaid tualetina, mis aga on ohuks loomadele. Emma aga lubab, et nüüdsest hoiab ta Yurit kindlasti rihma otsas ja loodab enam mitte väljaheidetele sattuda.