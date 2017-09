Video: Hiinas näidati haruldast kahe peaga kassipoega

Ka videos näidatud kassipoeg suri kahe päeva pärast, kirjutab IFL Science.

Ühele loomale areneb kaks pead kõrvalekalde tõttu embrüonaalses arengus. Lisaks kahele peale võib kõrvalekalde tõttu loomal välja kujuneda ka neli silma või kaks nina. Missouri ülikooli teadlase Lesli Lyons sõnul on sellised kassipojad justkui väljaarenemata siiami kaksikud - neil on kahe pea kohta üks aju ning söögitoru. Need loomad üldiselt väga kaua ei ela, sest tavaliselt hüljatakse või tapetakse nad juba ema poolt.

Erandiks oli 2014. aastal surnud kahe peaga kass nimega FrankenLouie. Ehkki temale ennustati alguses vaid loetud päevi, elas FrankenLouie 15-aastaseks ning kanti ka Guinnessi rekordite raamatusse kui kõige vanemaks elanud kahe peaga kass.

Vaata videost, kuidas FrankenLouie välja nägi:

Tavaliselt tekivadki sellistel kassipoegadel komplikatsioonid seoses söömise ja hingamisega ning kui neil ka õnnestub inimese abiga ellu jääda, nõuavad terviseporobleemid lõivu.