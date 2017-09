Neli kassitõugu, mis sobivad allergikutele

Sellist kassitõugu, mis oleks täiesti allergeenide vaba, ei ole olemas, kirjutab Catster. Küll on aga mõned kassitõud, kelle sülg sisaldab vähem allergianähte esile kutsuvat proteiini.

Seda proteiini, mis allergikutel vesist nina ja silmi põhjustab (Fel D1), vabaneb ümbritsevasse ruumi ja sealt edasi inimese hingamisteedesse siis, kui kass oma kasukat lakub.

Mõned tähelepanekud, millega allergik arvestama peaks:

Allergiat esile kutsuvat proteiini on isastel kassidel rohkem kui emastel, kastreerimata isastel rohkem kui kastreeritud isastel, tumedat värvi kassidel rohkem kui heledat värvi kassidel, ning täiskasvanud isenditel rohkem kui kassipoegadel.

Konkreetet proteiini on vähem ka nendel kassitõugude esindajatel:

Bali kass näeb välja nagu pikakarvaline siiam ning teda vaadates ei teki üldse mõtet, et see loom võiks allergikule sobida. Tegelikult tema üks nendest kassidest, keda allergikutele soovitatakse.

Jaava kassil on samuti keskmise pikusega kasukas nagu Bali kassilgi. Kuna aluskarv puudub, siis nende kasukas ka ei matistu.

Siberi kassi süljes on samuti vähem allergianähte esilekutsuvaid ensüüme. 75 protsendil kassiallergia all kannatajatest ei teki siberi kassi läheduses allergilist reaktsiooni.

Sfinks on küll täiesti karvutu, aga see ei tähenda, et see kass allergikul sajaprotsendiliselt nina jooksma ei pane.

Seega, enne kui allergik otsustab kassi võtta, tuleb otsus põhjalikult läbi mõelda. Kuna allergia võib olla ettearvamatu, siis tuleks eelnevalt nn allergiavabade tõugudega kokku puutuda, et teha kindlaks, et kas konkreetne tõug tõepoolest tervise aspektist vaadatuna sobib.

Selleks, et kassiallergiat kontrolli all hoida, tuleks kassi kammimine võtta ette mõnel teisel pereliikmel, pesta lemmiku mäguasju ning magamiskatteid kord nädalas ning peale looma paitamist mitte katsuda oma silmi ja nägu.