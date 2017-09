Eesti keelustas metsloomade kasutamise tsirkuses

«Riigikogu otsust võib pidada suureks just seetõttu, et see puudutab tulevikus väga paljude loomade elu,» selgitas Loomuse juhataja Kadri Taperson. «Tegelikult täitsid loomakaitsjad täna ühe lubaduse elevant Medi ees, kes 2013. aastal Eestis hukkus. Just peale seda traagilist sündmust algasid läbirääkimised loomakaitsjate ja ametkondade vahel metsloomade tsirkuses kasutamise keelustamiseks,» ütles Taperson.

Liikumine Loomade Nimel alustas loomatsirkuste ees meeleavalduste korraldamisega juba ligi kümme aastat tagasi. «Tänane Riigikogu otsus on meie jaoks märgilise tähendusega. Rõõm on tõdeda, et aastatepikkuse teadlikkuse tõstmise tulemuseks on suur samm loomasõbralikuma ühiskonna suunas. Tänu sellele seadusele ei pea enam ükski metsloom tulevikus sobimatute elutingimuste ja dresseerimismeetodite tõttu tsirkustes kannatama,» teatas Loomade Nimel kõneisik Anita Jürson.

Eelnõu poolt hääletas 83 liiget.

Eelnõuga täpsustatakse loomanäitusel, -võistlusel, -laadal, -oksjonil või loomade kokkutoomisega seotud muul avalikul üritusel loomade kasutamisega seotud sätteid. Sellistel üritustel lubatakse kasutada üksnes sellisesse liiki või alamliiki kuuluvat tehistingimustes sündinud looma, kelle liigiomased käitumisharjumused või eluviis seda võimaldavad ilma looma tervist kahjustamata. Lubatud loomaliikide ja alamliikide loetelu kehtestab maaeluminister määrusega.

MTÜ loomade eestkoste organisatsioon Loomus ja loomaõiguste liikumine Loomade Nimel tänavad kõiki seaduse poolt hääletanud poliitikuid, maaeluministeeriumit, riigikogu maaelukomisjoni, loomakaitseorganisatsioone ja teisi toetajaid, tänu kellele saab täna tähistada Eesti loomakaitseajaloo suurimat võitu.

Loomus ja Loomade Nimel jätkavad tööd, et Eesti keelustaks kõikide loomade kasutamise tsirkustes.