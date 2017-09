Kuigi praegu kestab veel tõeline vananaiste suvi, teavad karud, et talveune aeg ei ole enam kaugel ja nii on karudel käimas korralik nuumaperiood. Talvevarude kogumise käigus on aga nii mõnigi karu leidnud üles mesitarud, nagu juhtus ka Kuusalu kandis, kus mesikäpad said maiustada seitsme mesitaru kallal.