Kuus tegevust, millega sa oma kassi välja vihastad

1. Kassidele ei meeldi, kui neid ignoreeritakse

Vastupidiselt levinud arvamusele ei armasta kassid üksindust ning nad vajavad suhtlust ka teiste kasside ja inimestega. Tasub päevas võtta hetki, et lemmikuga mängida, teda kammida või temaga tegeleda, see muudab looma ainult rõõmsamaks.

2. Puhastamata liivakast

Kassid armastavad puhtust ning must ja haisev liivakast on nende jaoks midagi väga ärritavat. Sobimatu liiv paneb lemmikud otsima muud kohta, kus oma vajadusi rahuldada. Kasside haistmismeel on 14 korda tugevam kui inimesel, seega võib inimese jaoks puhas liivakast olla kasside jaoks olla juba vastuvõetamatu.

3. Halvaksläinud toit

Kassidele ei meeldi seisnud toit. Konservi ei tasu kogu päevaks kaussi jätta, sest lemmik jätab selle lihtsalt söömata. Eksperdid soovitavad toitu toatemperatuuril hoida talvisel perioodil pool tundi, suvel 20 minutit.

4. Agressiivne paitamine

Mõned kassid on puudutusele väga tundlikud. Võib ette tulla, et rahulikult süles istuv kass muutub pai peale närviliseks ja läheb turtsudes minema. Kassid on harjunud sellega, et liigikaaslane nende pead ja kaela peseb, aga üle keha paid võivad loomade jaoks olla vastuvõetamatud. Sellepärast võiks paitamisel keskenduda pigem pea ja kaelapiirkonnale. Tasub lugeda, mitu paid on kassi jaoks vastuvõetav ja millal muutub see tema jaoks ärritavaks.

5. Liigikaaslastega võistlemine

Kassid võistlevad omavahel toidu ja inimeselt saadava tähelepanu pärast. Kui kodus on mitu kassi, kes omavahel hästi läbi saavad, võib kasside omavaheline liidripositsioon muutuda olenevalt sellest, kus toas viibitakse.