Vahva video: mis juhtub, kui lõvi paneb Go Pro kaamera tuuri

Video on salvestatud Lõuna-Aafrikas Krügeri rahvuspargis küll mitu aastat tagasi, kuid annab sellegipoolest edasi vaatepildi, mis avaneb lõvikutsikale, keda ema hammaste vahel ühest kohast teise transpordib või mida näeb lõvi ohver.

Schoeman selgitas National Geographicule, et Pani Go Pro kamera lõvide liikumispiirkonda ning jälgis eemalt, kuidas suured kassid lähemale hiilisid, et veidrat vidinat lähemalt uurida.

Kaamerale osutasid tähelepanu kaks emalõvi, kes mõlemad on teadlaste hinnangul neli kuni kuus aastat vanad ning neil on olnud vähemalt kaks pesakonda kutsikaid. Ühel loomadest olid kutsikad, sest keha järgi sai aru, et tegu on imetava emaga.

Aastaid Aafrikas elavaid lõvisid uurinud ökoloog Craig Packeri sõnul on lõvidel tavaks kahtlane objekt hambusse võtta ja edasiseks uurimiseks mõnda turvalisemasse paika kanda.

«Eelistaksin, et nad ei võtaks kaamerat üles,» ütles Schoeman. «Minu peamine eesmärk on salvestada lähedalt nende loomulikku käitumist, mitte aga nede käitumist muuta.»

Esiteks võimaldab video lõvidele väga lähedale pääseda, kuid annab teadlastele ka infot looma tervisliku seisundi kohta. Esimesel lõvil paistavad olema terved hambad, aga teisel on ühel kihval juurekanal avatud, mis võib edaspidi põletikku ja mädanikku põhjustada.

Schoemann, kes viib läbi safariretki, ütleb, et tema eesmärk on eelkõige inimesi harida. Kuid piirkonnas on ümberringi umbes sada rantšot, mis korraldavad teistmoodi retki ja kus võetakse trofeeküttidelt raha.

«Vahel näen, kuidas inimestele esimest korda neid loomi nähes tulevad psiarad silma,» lausus Schoemann.