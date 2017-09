Läänemaal süütas kurjategija loomade hoiupaiga, kümme kassi hukkus

Martna kasside varjupaik rajati mullu, sinna toodi hoiule Padise valla Alliklepa küla kassikoloonia loomad ning varjupaiga tööd korraldas Eestimaa loomakaitse liidu Lääne-Eesti piirkonna juht Kaija Paalberg, kes käis loomi aasta jooksul igal õhtul hooldamas ja toitmas, kirjutab Lääne Elu.

Eestimaa loomakaitse liidu juht Heidi Valner on täiesti kindel, et kasside kodu on süüdatud. «Ilmad on niisked, seinad olid märjad ja vettinud, küttekollet pole, elektrit pole, ehitustöid ei tehtud, süttivat materjali polnud, kassimajades ei suitsetata – isesüttimise oht on välistatud,» selgitas Valner. Kella 23 paiku õhtul oli varjupaigas kõik veel korras, kell 3.16 sai häirekeskus teate tulekahjust, päästjate saabudes oli hoone koos kümne kassiga maatasa põlenud.