Neli lihtsat reeglit, kuidas koera õigesti toita

PetCity veterinaar Heli Säre jagab nõuandeid, kuidas oma koera õigete reeglite kohaselt toita.

1. Loo kindel rutiin

Oluline on seda harjumust alustada juba kutsikaeas. Toida oma lemmikut kindlal ajal ja pane välja kauss toiduga umbes 20 minutiks. Isegi kui sinu koer pole selleks ajaks kaussi tühjaks söönud, võta see tema eest ära. Nii võid olla kindel, et sinu lemmik mõistab, et kui on söömise aeg, siis ta ka sööb.

Korraliku toitumisrutiini tekitamine aitab ka looma tervist paremini jälgida. Kui ta sööb ebaregulaarselt, siis ei pruugi esimesel korral märgatagi, kui ta ühel hetkel ei söö enam isukalt.

Kui märkad, et sinu lemmikul on juba mitmel järjestikusel päeval isupuudus, lase ta veterinaaril üle vaadata.

2. Toida kutsikat peo pealt

Kutsikat soovitatakse toita kolmandast kuni kuuenda elukuuni kolm kuni viis korda päevas spetsiaalsete kutsikale mõeldud toitudega. Päevane kogus peab olema arvestatud kehakaalu järgi ja jagatud võrdseteks portsjoniteks päeva peale.

Kui sul on kutsikas, siis toida teda esialgu peo pealt. Lase tal enne söömist teha mõni harjutus või täita käsklus ja siis anna toit. See on lihtne viis regulaarselt harjutada ja motiveerida koera õppima uusi trikke. Seega on sul tema jaoks alati motivatsioon olemas. See aitab omakorda kaasa ka emotsionaalse sideme loomisele.

Pea meeles, et vesi peab nii kutsikale kui ka täiskasvanud koerale igal ajal kättesaadav olema.

3. Ära harrasta n-ö vabatoitmist

Täiskasvanud koertele on üldine nõuanne toita neid kaks korda päevas. Kui koerad vananevad, võivad nende toitumisharjumused muutuda ja nad võivad kahe korra asemel korra päevas süüa.

Nii-öelda vabatoitmist ja seda, et jätad oma koerale toidu välja, et ta saaks igal ajal süüa, ei soovitata.

Kindlad söötmisreeglid aitavad sul mõista ka seda, millal on aeg koeraga jalutama minna. Enne trenniminekut ära koera toida. Siis on ka toiduga võimalik koera paremini motiveerida treeningul.

Kutsikaga tuleks välja minna 20 kuni 30 minutit pärast söömist.

Kui jätad välja kausi toiduga, siis on sul raske mõõta, kui palju sinu lemmik sööb ja millal. Mõned täiskasvanud koerad ei suuda söömist lõpetada ja paljud teevad selle vea ning täidavad kaussi mitu korda päevas.

4. Kasuta kavalust

Kasuta nutikaid võtteid, et oma lemmikut läbi toitmise ka arendada. Näiteks toidu peitmine kodus, õues ja selle otsimine on koerale lõbus töö, mis hoiab aju aktiivsena.

Samuti kasuta toitmise mänguasju, mis on koera jaoks arendavad. Näiteks närimiskondid, mis aitavad tal ka lõbusalt aega veeta.

Maiused ja närimiskondid tuleb seejuures arvestada koera päevase toidukoguse hulka, muidu võib hakata kimbutama ülekaal.