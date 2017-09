Neljajalgne kangelane: vapper koer on elu päästnud 52 inimese elu

Seitsmeaastane Labradori retriiver Frida on katastroofipiirkondades päästmisele spetsialiseerunud militaarüksuse koosseisus olnud kaasatud päästetegevusse Kesk- ja Põhja-Ameerikas, sealhulgas Haitil, Ecuadoris ja Hondurases, kirjutab Telegraph.

Vapruse eest on koera tänanud isegi Mehhiko president Enrique Pena Nieto, kes oma Twitteri postituses neljajalgset päästjat kiitis.

Pärast teisipäeval Mehhikos aset leidnud 7,1-magnituudilist maavärinat on Fridal jälle käpad tööd täis, sest vähemalt 273 ohvrit nõudnud maavärin on jätnud paljud varemete alla lõksu. Khakimustrilise vesti, prillide ja saabastega varustatult käib oma elu jooksul kokku 52 inimese elu päästnud koer läbi varemed, et leida ellujäänuid.

