Video: väljasuremisohus linnuliigi naljakat pulmatantsu peagi enam ei näe

Lumipütte on vabas looduses alles jäänud vaid 400 pesitsevat paari, kirjutab Daily Mail.

Video salvestati dokumentaalilmi jaoks see on esimene kord, kui nende väljasuremisohus olevate lindude tantsu nii lähedalt jälgida saab.

Lumipütte märgati esimest korda 43 aastat tagasi, kuid inimtegevuse tulemusena on nende arvukus drastiliselt vähenenud. Kui 1980. aastate keskpaigas oli lindude populatsiooni suuruseks 3000 kuni 5000 isendit, siis nüüd neid alles jäänud napid 400 pesitsevat paari.

Populatsioonile on saatuslikuks saanud Ameerika naarits ehk mink, kes toodi 1930. aastatel Patagooniasse eesmärgiga kasvatada neid karusnaha saamise eesmärgil, kuid liigi arvukus on vabadusse pääsenud isendite toel aastatega jõudsalt kasvanud ning lumipüttidest on saanud minkide jaoks oluline toidus.

Lisaks plaanitekas piirkonda rajada ka paar tammi, mis on looduslikult läbimõtlemata samm ning tulemuseks võib olla lumipüttide täielik kadumine.