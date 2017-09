Päevakäpad: Carmen ja Roosa on nagu sukk ja saabas

Carmen ja Roosa on üliarmsad kassitirtsud, kes pärinevad ühest suvilate piirkonnast, kuid nad said uue võimaluse ja ootavad hoiukodus oma uue elu algust.

Hoiukodus on selgelt näha, et Carmeni ja Roosa puhul on tegemist teineteist täiendava paariga. Kui Carmen mõtleb vempe välja, siis Roosa on selle duo puhas südametunnistus, kes esialgu kahtleb, kas vempu tasub teha, kuid üldiselt asub temagi altilt krutskeid viskama.

/ Kasside Turvakodu MTÜ

Üheskoos tehakse näiteks kiirendusvõistlusi. Samas oskavad Carmen ja Roosa olla ka ühed suured hellikud, olles väga kiiresti selgeks õppinud, et kui inimese jalgu hõõruda, siis saabub konserv kaussi kiiremini ning kui diivanile inimese kaissu hüpata, siis kostitatakse päris mitmete paitustega.

See väike duo on niivõrd vahva, et oleks tore, kui kassitirtsud leiaksid ühise päriskodu. Paljud loomaomanikud võtavad oma kassile sõbra, seega miks mitte võtta kohe kaks nurrikut, kes teineteist ideaalselt täiendavad?

Kui Sina saad pakkuda Carmenile ja Roosale päriskodu, siis kirjuta neile aadressil: info@kassideturvakodu.ee