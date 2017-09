Millised loomariigi esindajad on maailma kõige targemad?

Selleks, et teada saada, millised loomad on kõige targemad, on teadlased teinud mitmeid katseid. Häid tulemusi on näidanud šimpnasid, rongad, aga ka näiteks sead.

Aga uuring näitab, et varesed on sama targad kui šimpansid. Kuidas on võimalik, et väikesed linnud väikese ajuga suudab ahvidega võistleda? Selgus, et asi pole aju suuruses, vaid struttkuris ja närviühenduste tiheduses.