Päevakäpp: veidra olekuga Krussu ei jäta kedagi ükskõikseks

Krussu lühikesed jalad hüpitavad justkui vedruna tema ümarat pisikest keret soovitud kõrgustesse. Tal on krussis otsaga saba ja kui ta mööda tuba ringi vudib, võib silmi kissitades arvata, et heas toitumuses kährik on elamisse sattunud.

Krussu tahab väga inimese tähelepanu. Piuksudes hakkab ta oma inimese järgi käima ja pai küsima. Hea meelega nuusutaks ta terve silmnäo iga natukese aja tagant üle ja teeks peamüksu.

Esimesed päevad uues kodus elab ta üle kappi või teki alla peitudes, aga harjudes saab temast heas mõttes suhtesõltlane. Vaatamata kogunenud aastatele on temas ka palju mängulusti.

Inimene, kes Krussu endale võtab, võiks olla pigem kodune, sest üksi jäädes Krussu kurvastab. Väikeste laste tähelepanu asemel eelistaks ta pigem teisi kasse, kuid garantiid, kas liigikaaslasedki temasse hästi suhtuvad, muidugi anda ei saa.

Krussu on hiljuti läbinud põhjaliku kontrolli loomakliinikus ja tal on kõik vajalikud protseduurid tehtud.

Vahva Krussu ootab kirja aadressil: info@kassijaam.eu