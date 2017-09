Tõelised haruldused: kuus maailma kõige vähemlevinud koeratõugu

Portaal I Heart Dogs on toonud välja kuus maailma kõige haruldasemat koeratõugu.

Brasiisia mastif

Nagu nimigi ütleb, on see koer pärit Brasiiliast ning tuntud Fila Brasileiro nime all. Loomult väga lojaalne, on see koer saanud igaveseks koha kohalike inimeste kõnepruugis, kus ütlemisel «truu nagu Fila» on tähendus, mida mõistetakse sõnapealt. Tõuomadustelt hea jäljekütt ning koduvalvur, umbusaldab see koer võõraid.

/ Public Domain Pictures

Uus-Guinea laulev koer

Uus-Guinea saare põlisasukana on see koeratõug üks vanemaid, kes on saanud rahulikult elada ja säilida saare kaitsvate metsade rüpes. Tänapäeval on laulvaid koeri toonud inimesed ka kodudesse elama, aga selle koera hing on liiga vaba, et temast saaks tore ja üdini kuulekas peresõber.

Selle koera teinegi märkimisväärne eripära ongi lauluoskus, sest ainult niimoodi need koerad omavahel suhtlevadki. Lähemalt saad laulvate koerte kohta lugeda siit.

Mudi

See Ungarist pärit tõug on aretatud töö- ja ka näitusekoeraks. Karjatamisinstinkt nõuab aktiivset eluviisi ja palju liikumist, mistõttu sobib see koer ideaalselt agility jaoks. Energilise loomu tõttu Mudi korteris elamist ei armasta, vaid vajab enda ümber palju ruumi. Idaalis saabki ta suurema osa oma elust õues veeta. Külmemate ilmade puhuks on Mudi varustatud tiheda ja veidi lokkiva karvastikuga.

Romagna veekoer

Selle tõu kodupaik asub Itaalia kaguosas, kus neid aretati veest esemeid ära tooma ning leidma kallihinnalisi trühvleid. Nad on suurepärased seltsilised, kes õpivad meeleldi peremehele kuuletuma.

/ Wikimedia Commons

Azwakh

Need Põhja-Aafrikast pärit koerad elasid ja elavad tänapäevalgi Lääne-Sahara berberite hulka kuuluvatele tuareegi hõimude keskel. Karjakasvatajatest tuareegid on azawakhe kasutanud nii gasellide kui ka jäneste küttimisel. Euroopas ja Põhja-Ameerikas pole need koerad väga levinud, kuid huviliste arv näitab väikest tõusutrendi.

Norra lunnikoer

Norrast pärinevad lunnikoerad aretati polaarpardijahiks. Tegu on haruldase koeratőuga, kelle populatsioon on üliväike - kogu maailmas on umbes 1000 isendit. Selle koera omapäraks on see, et tema käppadel on kuus varvast: esikäppadel viis varvast ja üks lisavarvas, tagumistel neli varvast ja kaks lisavarvast.