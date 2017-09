Päevakäpp: Grööni koera kutsikad sobivad liikuvat eluviisi hindavasse perre

Grööni koer on üks maailma vanimatest koeratõugudest. Tegu on kõige vastupidavama ja vähenõudlikuma koeratõuga üldse. Oma jämedakoelise olemusega sobib Grööni koer eriti hästi inimestele, kes naudivad elu välitingimustes. Ta on suurepäraseks rännukaaslaseks metsades või mägedes.

Grööni koera esmatähtsad iseloomuomadused on energilisus, visadus ja vaprus. Ta on kirglik ja väsimatu kelgukoer, kuid valvekoeraks ta ei sobi. Inimeste suhtes käitub ta sõbralikult.

Grööni koertega saab harrastada erinevaid koeraspordialasid. Samuti sobib Grööni koer näitusekoeraks või lihtsalt perelemmikuks.

Kutsikad sündisid 27. augustil ning kodu ootavad neli isast ja kaks emast. Loovutuse ajaks, mis on novembri alguses, saab igal kutsikal olema EKL tõutunnistus, mikrokiip, europass.

Kutsikatele on tehtud on esimene vaktsineerimine ja korralik ussikuur. Koerapojad on sotsialiseeritud, ning neile on tutvustatud lihtsamaid käsklusi.

Rohkem infot ja pilte kutsikate kohta leiad Loom24.ee lehelt.