Fotod: tallinlanna märkas haruldast varest puuoksal istumas

«Jalutasin lapse ja koeraga Tammsaare teel asuva kortermaja taga. Märkasin, et lind istus madala puu otsas, nii et oli peaaegu käeulatuses ning soovi korral oleksin teda katsuda saanud,» rääkis varest märganud Kati. Vaatepilt oli nii erakordne, et naise sõnul arvas ta esialgu, et tegemist on papagoiga. «Lind oli õnnetu moega ning jalutajad ei kartnud, isegi mitte koera,» märkis ta.

/ Erakogu