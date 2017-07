Aafrikas lasi trofeekütt maha kuulsa lõvi Cecili poja

2015. aastal tapeti Zimbabwes ebaseaduslikult 13-aastane uhke lakaga isalõvi Cecil. Juhtunu tõi kaasa ülemaailmase pahameelelaine. Tänavu juulikuu alguses jäi trofeeküti kuuli ette Cecili poeg Xanda. Jahi taga seisab Zimbabwes seaduslikku jahiturismi korraldav Richard Cooke, kuid lõvi maha lasknud isiku nime pole avalikustatud, kirjutab Guardian.

Noor lõvi nimega Xanda juhtis paarist emalõvist ja mõnedest kutsikatest koosnevat karja. «Xanda oli üks nendest suurepärastest Kalahari lõvidest - võimsa lakaga, suurt kasvu ja väga hea tervise juures,» sõnas Oxfordi ülikooli teadlane Andrew Loveridge kes eelmise aasta oktoobris oli varustanud Xanda kaelarihmaga, kus oli GPS-jälgimisseade. «Isiklikult arvan, et kui keegi tahab lõvi maha lasta, on see kurb, aga on inimesi, kes on sellise asja eest nõus maksma.»

Xanda oli laskmise hetkel Hwange rahvuspargi piirist umbes kahe kilomeetri kaugusel. Teadlased tahavad, et rahvuspargi ümber kehtestataks 5-kilomeetrine jahikeeluala. Loveridge´i sõnul on teadlased seda küsinud juba aastaid, aga vastuseisjate väide on, et just see on ala, kus loomad üldse ongi.

Xanda surm 15 000 ruutkilomeetril laiuva rahvuspargi 550-pealisele lõvikarjale otsest ohtu ei kujuta. «Populatsioon on üsna terve, aga oleks parem olnud, kui seda poleks juhtunud,» sõnas Loveridge ning lisas, et jahte korraldav Cooke on vastustustundlik ning omab jahiks seaduslikku luba.

Maailma vapustas 2015. aastal ebaseaduslikult isalõvi Cecili mahalaskmine USA hambaarsti Walter Palmeri poolt ning juhtunu on tõstatanud trofeejahi suhtes palju kriitikat. Sõna on võtnud ka mitmed loomakaitseorganisatsioonid. Näiteks Rahvusvaheline Loomakaitseorganisatsiooni (International Fund for Animal Welfare (IFAW)) Suurbritannia filiaali juht Philip Mansbridge sõnul taunib organisatsioon julma ja ebavajalikku tapmist lõbustuse eesmärgil. «Need loomad vajavad meie kaitset, mitte kuule,» sõnas ta.