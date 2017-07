Kuidas saada aru, kas koer on agressiivne või lihtsalt energiast pakatav?

Parim viis, kuidas aru saada, kas koer on agressiivne, on jälgida tema kehakeelt.

Allpool on paar näidet tüüpilistest olukordadest, mis võivad omaniku segadusse ajada.

Külalised uksel

Heliseb uksekell. Koer hakkab urisema, haukuma või ulguma ning tormab ukse juurde. Ta keeldub ukse juurest eemale nihkumast enne, kuni uks avatakse ja ta näeb, kes seal seisab. Kui sa juba mõtled, et kas sinu koer on tõesti tigedik, tasub jälgida, kas ta kõrvad on kikkis, kas saba on püsti ja kas koer vehib aktiivselt sabaga? Kui nii, siis on ta lihtsalt põnevil ja tahab teada, kes saabus. Ilmselt on talle vaja kombeid õpetada, et ta oleks tasakaalukam. Ehkki entusiasm on tore, ebaviisakas käitumine seda ei ole.

Aga kuidas käitub agressiivne koer? Tema pea on madalal, saba on suunatud alla ja ei liigu eriti ning keha on pingul.

Jalutuskäik

Kui hommikusel jalutuskäigul lemmik, märgates vastutulevat koera, hakkab rihmast sikutama, haukuma ning üritab võõrale neljajalgsele vastu söösta, siis kas sellisel juhul on tegu agressiivsusega või on see pigem põnevus? Kui koera saba liigub aktiivselt ja tema kõrvad on kikkis, siis on ta lihtsalt põnevil ja tahab teise koeraga tutvust sobitada.