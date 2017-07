Vead, mida loomaomanikud koerte jalutusplatsil vahel teevad

Isegi väike koertevaheline kähmlus võib suuremaks tüliks eskaleeruda. Need juhtumid võiks aga kõik olemata olla, kui inimesed oskaksid rohkem koerte kehakeelt lugeda ja pööraksid ka endi käitumisele rohkem tähelepanu.

Koera ei väsitata enne parki tulekut

Võib ju mõelda, et koerte mänguväljakud selleks ongi, kus koerad ennast n-ö tühjaks joosta saavad ning võivad valimatult teiste koertega suhelda, aga tegelikult see nii ei ole.

Koer, kes on tundide viisi pidanud toas olema, pakatab energiast ning teda koheselt teiste koertega kokkuviimine ei ole hea mõte. Tüli on kerge tulema, kui üks koer on ülienergiline ning teine suhelda ei soovi.

Ebaviisakad tervituskombed

Oleme kohanud inimesi, kes seisavad esimest kontakti luues meile liiga lähedal, räägivad liiga valjusti või teevad kohatuid nalju. Sellise inimesega ei ole tore koos viibida.

Koertega on samamoodi. Esimene tutvumine on neilgi oluline ja mõjutab, kuidas nad edaspidi hakkavad läbi saama. Lubada oma energiast pakataval koeral otsejoones joosta parki sisenenud koera suunas, on ebaviisakas. Uus koer alles uurib territooriumi ning tahab veenduda, et tal oleks seal turvaline.

Lubada koeral minna nuusutama teist koera, kellele see ilmselgelt ei meeldi, on samuti ebaviisakas. Peremehed on vastutavad selle eest, et nende lemmikutel pargis tore oleks.

Kutsikate või vaktsineerimata koerte toomine parki

Nooremate kui 12-nädalaste kutsikate koht ei ole koertepargis. Samuti ei tohiks ühisele mänguplatsile olla asja ka vaktsineerimata koertel. Tegemist on siiski kohaga, kust kaitseta loom võib mõne haiguse külge saada. Vaktsineeritud koertega ei juhtu midagi, aga õrnas eas kutsikad võivad haigusi üles korjata. Näiteks parvoviiruse või viburlooma Giardia lamblia tekitatud peensoolepõletiku, millega kutsikate õrnal organismil on raske võidelda.

Koer, kes ei kuuletu

Õpetatud koer kuuletub isegi peremehe isegi siis, kui ta on parajasti mänguhoos või midagi taga ajamas. Kuuletumine ei tähenda üksnes seda, et koer kutsumise peale tuleb, vaid see tähendab, et koer on peremehele häälestunud ja peremehel on tema tähelepanu kerge enda peale juhtida ka siis, kui koer parajasti mingi muu tegevusega hõivatud on.

