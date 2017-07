Video: söakas kits lõi sisse kontori ukseklaasid ja kadus

17. juuli hommikul tööle jõudnud, märkas polüuretaani tootva ettevõtte Argonics Inc. kontori juhataja, et ukseklaasidest oli järel vaid killupuru, kirjutab Daily Camera.

Kohale kutsuti ka politsei, kes oletatava murdvarga tabamiseks fotografeeris sündmuspaika. Kui aga turvakaamera salvestist uurima asuti, oli selge, et murdvarast pole otsida mõtet.

Salvestisel oli ukse juures seisev kitsekamp, kellest üks osutuski peasüüdlaseks. Võimalik, et loomale ei meeldinud iseenda peegeldus ukseklaasil ning arvas, et tegemist on rivaaliga.

Kontori töötaja Greg Cappaert sõnas, et videol nähtu tegi kõigile palju nalja.

Sarvedega kurjategija jäigi identifitseerimata ning pole teada, kuhu ta oma kambajõmmidega edasi suundus.

