Miks kassidele meeldivad inimesed, kellele nad huvi ei paku?

Üks kasside käitumise eripäradest on see, et neid tõmbab inimeste poole, kes neist vaimustuses ei ole. Kindlasti heidutab see kassisõpru, kes leiavad, et kass lähenemise asemel nendest hoopis eemale hoiab. Petplace.com kirjutab, miks see nii on ja millist käitumist õppida neilt, kes kassisõbrad ei ole.