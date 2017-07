Mille järgi valib koer inimese, kes talle kõige enam meeldib?

Sa küll oled oma koera kiindunud, aga on võimalik, et koer armastab teist pereliiget või sinu sõpra kogu nii palju, et võib temani jõudmiseks sinu isegi pikali joosta. Miks see küll nii on?

Varajane sotsialiseerimine

Kutsika kõige viljakam aeg sotsialiseerimiseks on alates tema sünnist kuni kuuenda elukuuni. Kutsika aju on väga vastuvõtlik ja sellel eluperioodil kogetud sotsiaalsed kogemused mõjutavad teda kogu elu. Seetõttu olulised just positiivsed kokkupuuted nii inimeste, erinevate kohtade kui ka esemetega.

Näiteks oled võtnud perre veidi vanema koera, kes oma esimesed elukuud ja -aastad veetis üksiku naise juures elades. See võib olla põhjus, miks ta võib end naiste seltskonnas mugavamalt tunda ja mehi pigem väldib. Teda lihtsalt ei ole meestega kutsikapõlves kokku viidud. Seega, kutsikana saadud sotsiaalsed kogemused võivad mõjutada isegi seda, kellega koerad vanemas eas kontakte kergemini loovad.

Samas pole koera sotsialiseerimisega kunagi liiga hilja pihta hakata. Mida rohkem kogemusi koer saab, mida suurema hulga inimestega kohtub, seda kergem on tal kontakte luua.

Tähelepanu ja kiindumus tugevdavaid sidet koeraga

Sa võid olla ainus, kes koeraga jalutamas käib ja teda toidab, aga kui sinu elukaaslane pühendab loomale rohkem aega, siis võibki koer elukaaslasesse rohkem kiinduda. Seega, oluline võtmesõna on tähelepanu, sest koeraga aja veetmise kvaliteet võib olla otsustav faktor. Pool tundi tavalist jalutamist ei võrdu koera jaoks pooletunnise intensiivse mänguga, kus ta saab olla kogu selle aja vältel inimese tähelepanu keskpunktis.

Positiivsed seosed

Miks anname koerale treenides maiust? Sellepärast, et tal tekiks positiivne seos käsklustega, mis me talle anname ehk koer peab aru saama, et käsklusele kuuletumisele järgneb maius.

Koeral võib tekkida positiivne seos inimesega, kes talle midagi maitsvat andis või hea kogemuse tekitas. Sinu koera lemmikinimene võibki just olla see, kes pakub talle midagi sellist, mida keegi teine ei paku.

Niisiis, aga kuidas saada koera lemmikinimeseks?

Kui sul on tunne, et sa ei ole oma koera lemmik, aga tahaksid olla, siis selleks on mõned sammud, mida on võimalik koera armastuse võitmiseks ise ära teha. Veeda koeraga vähemalt 30 minutit päevas niimoodi, et sinu tähelepanu on täielikult temale keskendunud. See aeg tuleks sisustada aktiivse tegevusega, näiteks mängige koeraga püüdmis -või sikutamismänge, tegelge treeninguga või proovige tegevusi, kus saate koos koeraga töötada nagu meeskond (näiteks agility).

