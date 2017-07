Teadlased hämmeldunud: emalõvi hakkas hoolitsema leopardikutsika eest

Emalõvi märgati imetamas leopardikutsikat umbes kilomeetri kaugusel pesapaigast, kus ta oli oma kutsikad ilmale toonud. Lõvi, keda loomapargi personal tunneb nime Nosikitok all, sünnitas kutsikad arvatavasti juuni lõpus, kuid loomapargi elu koordineeriva Ainslie Wilsoni hinnangul võivad emalõvi enda kutsikad surnud olla, mis võib olla ka põhjus, miks ta leopardikutsikat imetama asus, kirjutab Daily Mail.

Leopardikutsikas arvatakse olevat sama vana kui emalõvi hukkunud kutsikad. Pole ka selge, kus on leopardikutsika ema ja kas lõvi hoolitseb leopardipoja eest pidevalt. «Võimalik et Nosikitok kohtus leopardikutsikaga siis, kui emadusega seotud hormoonide tootmine ei olnud veel lakanud ning ta adopteeris kutsika,» selgitab Londoni zooloogiaühingu esindaja Sarah Durant. «Lõvid on tuntud selle poolest, et nad imetavad küll liigikaaslaste kutsikaid, aga samas murravad nad nad teist liiki kaslasi ja nende kutsikaid,» sõnas Durant ja lisas, et tegemist on erandliku juhtumiga.

Ka ülemaailmse metsikute kaslaste säilitamisorganisatsiooni Panthera endaja Luke Hunteri hinnangul taolisi juhtumeid kaslaste käitumises varem kordagi dokumenteeritud. «Seda poleks saanud juhtuda, kui emalõvi poleks oma poegi imetanud,» sõnas Hunter ja lisas, et emalõvid on «hirmuäratavad emad», kes on ühtlasi nii raevukad kui ka kaitsvad.

Teadlaste sõnul tekitab muret see, et emalõvi küll hoolitseb leopardipoja eest, aga lõvikari ei pruugi leopardi vastu võtta.

Pole teada, miks ühe loomaliigi esindaja võib adopteerida mõne teise liigi esindaja, aga teadlased usuvad, et see on seotud hormonaalse tasakaaluga, sest peale poegade ilmaletoomist on emaslooma organismis oksütotsiini ehk emadushormooni tase kõrge.