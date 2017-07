Päevakäpp: kodu otsib sõbralik perekass Kiti, kellel pole elus vedanud

Kiti oli vaevalt kahekuune, kui ta Lasnamäelt leiti. Armsale kiisupojale tuli kiiresti kodupakkumine, aga paraku ei saanud Kiti sinna siiski jääda. Peale paari aastat ühist kooselu tagastati kiisu hoiukodule. Täpselt ei olegi teada, mis siis juhtus, et Kiti üleliigseks jäi - on teine ju igati sõbralik, tore, julge ja paimaias kass. Selline nagu üks õige perekass olema peab. Ilmselt oli siiski põhjus selles, et lisaks juba olemasolevatele lastele tuli perre pea iga aasta lapsi juurde, ja kass lihtsalt väsis ära ning sattus suurpere elust stressi.

Hoiukodu võttis kiisu tagasi ning mõne aja pärast õnnestus Kitile taas uus pere leida. Kõik oli tore, kuid ka sinna ei saanud Kiti temast mitteolenevatel põhjustel päriseks jääda.

Kurb küll, aga Kitil pole kohe põrmugi vedanud.

Hetkel on ta tagasi hoiukodus. Aeg on aga edasi läinud, hoiukodusse on tulnud kass, kes sinna päriseks jäi ning ei salli üldse teisi kasse. Seetõttu peab Kiti elama väikeses köögis, mis on küll parem kui tänavaelu, aga siiski mitte kõige parem variant. Lisaks on üsna keeruline ühes korteris elavaid kasse lahus hoida.

/ Erakogu

Kiti sobib ideaalselt pisut rahulikumasse peresse, kus võiksid olla veidi suuremad lapsed. Samuti sobib Kitile koduks ka oma maja/talu, sest ta pidi kõva kütt olema.

Kitist veel niipalju, et on väga mänguhimuline, armastab väga mänguasju ja tarvikuid. Mängib kohe südamest. Ta on väga sõbralik ja ronib ise sülle, aga nii nagu paljud teised kassid, kui tal paidest villand saab, rehmab temagi õrnalt käpaga, et jäta mind nüüd palun rahule. Ta on kass, kes vajab ka privaatsust, mitte ainult solgutamist ja seepärast päris pisikeste lastega perre pole ta parim variant.

Kiti on saanud kõik vajalikud protseduurid. Ta on steriliseeritud, kiibitud, ja vaktsineeritud. Lisaks käis eelmine pere Kitiga tihti loomakliinikus küüsi lõikamas, kus ka alati kiisu üle kenasti vaadati. Kiti käis eelmises peres elades kaasas reisidel suvekodusse, seega on ta harjunud puuriga, autosõiduga, loomaarstidega ja oskab end igal pool kenasti üleval pidada.

Toiduga väga pirts ei ole. Kenasti sobivad toiduks korralikud, kvaliteetsed krõbinad, aga ka kala maitseb hästi.

Kitiga tuleb uude koju kaasa kogu varustus: korrusmaja-jõusaal (korralik kraapimispost), liivakast, arendavad mänguasjad ja palju süüa. Ka juhuks, kui Kiti peaks reisile minema, on tal kõik dokumendid korras, et piire ületada.

Hoiukodu räägib ka seda, et Kiti on kõige puhtam kass, keda ta on näinud. Kiti ise aga arvab, et see on elementaarne liivakasti korralikult kasutada ja igal hommikul ja õhtul end korralikult pesta.

Seitsmeaastasel nooruslikul Kitil on üle poole kassielu veel ees, sest teadupärast elavad kassid 16-17- aastaseks. Ka 20-aastane kass pole tänapäeval mingi haruldus.

Kui tunnete, et niisugune kena põhjamaine triibik võiks teie pere lemmik olla ja et just teie pere saaks Kitile püsivat kodu pakkuda, mida ta pikisilmi oodanud on ja kust enam kunagi ei peaks lahkuma, kirjutage aadressil: egle.pennula@mail.ee.

