Põnev paik Euroopas, kus saab kogeda lehmadega ratsutamist

Looduse- ja loomahuvilised saavad valida kas pooleteisttunnise sõidu või poolepäevase ekskursiooni vahel, kirjutab Smithsonian.com.

Tundub ebareaalne? Idee sündis ühest veidi rumalast juhtumist aastaid tagasi. Nimelt mõtles Bolderhofi farmi omanik Heinz Morgenegg ühel päeval sellele, kuidas üks laisk ja pikutav lehm reageeriks, kui talle selga istuda. Morgenegg tegigi katset ning tulemuseks oli, et lehm ei reageerinud kuidagi.

Nüüd saabub farmi inimesi pea igast maailma paigust, et taltsaste lehmade seljas Alpide imekaunist loodust avastada.

Näeb see välja järgnevalt: kõigepealt saadetakse turistid lehmadega tutvuma, sest Morgenegg usub sellesse, et lehmadel ja inimestel peab hea omavaheline klapp tekkima. Kui on piisavalt tutvutud, panevad turistid kiivrid pähe, juhivad loomad tarandikust välja ning ratsasõit võib alata.

Kui hobused reageerivad ratsutaja soovidele kiiruse osas, siis lehmad valivad oma tempo ise, mis farmi külastusjuhi Stephanie Rickenbacheri sõnul on kas «aeglane või väga aeglane». Sõit kulgeb seega vaikselt ja tasakesi, mis omakorda võimaldab maandada stressi ja imetleda ümbritseva looduse ilu.

Lehmadel on hobuste ees üks eelis: neid ei ehmata asjad ja olukorrad, mis hobuseid perutama panevad. «Kui midagi juhtub, seisab lehm lihtsalt paigal ja vaatab,» selgitab Rickenbacher.

Suurim väljakutse, millega ratsutajad peavad silmitsi seisma, võib ilmenda siis, kui lehmad üldse seisma jäävad, et rohtu süüa ja või ampsata tee peale leiduvat maisi. Tavaliselt saab lehma aga liikuma paari sõbraliku patsutuse ja hea sõna abil.

Kõige hullem, mis lehma seljas sõites juhtuda saab, on olukord, kus ahvatlused on teda haaranud niivõrd, et sõitjal ei jää muud üle, kui looma seljast maha hüpata ja hakata tema kogukat keret ahvatlusest eemale juhtima.

