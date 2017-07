Loomaarst: lahtine või poolavatud aken võib kassile surmalõksuks osutuda

Loomaomanikud, kes lasevad oma lemmikul avatud aknal istuda, sageli ei arvestagi, et kassi ei saa usaldada nagu inimest. Näiteks võib möödalendav lind kassi loomulikud instinktid valla päästa ning püüdes tiivulist kätte saada, kukubki kass alla. Isegi see, kui omanik loomal pilku peal hoiab, ei pruugi aidata, sest loom võib alla kukkuda silmapilgu jooksul.

Kukkumisel tekkivate vigastuste tõsidus oleneb sellest, kui kõrgelt ja kuidas on kass kukkunud. «Üldiselt tekivad luumurrud ja venitused, tavaliseks vigastuseks on ka ajupõrutus ning põrnarebend,» loetleb Haabersti loomakliiniku loomarst Anna Simhes tüüpilisi kasside vigastusi, mis on saadud kukkumise tagajärjel. Kahjustusi võivad saada kõik looma õrnad siseorganid ning ta võib surra. «See, kui kass kukkumise ilma vigastustega üle elab, on erand,» räägib Simhes.

Sageli ei oska omanikud kassi vigastusi märgata, sest kassid ei näita valu välja. Samuti võivad vigastused teinekord hoopis hiljem ilmneda. «Näiteks avaldub loomal epilepsia ja keegi ei tea, kuidas see tekkida võis. Omanikud on kunagise aknast kukkumise jõudnud juba ammu ära unustada. Siiani pole teada, miks kassidel epilepsia tekib, aga üheks põhjuseks arvatakse olevat varem saadud traumad,» selgitab Simhes.

Probleemsed on ka tuulutusasendisse jäetud aknad. Ehkki pakettakende ohtlikkusest kassidele on meedias varemgi räägitud, satub ikka ja jälle loomakliinikusse loomi, kes on tuulutusasendisse jäetud akna vahele kinni jäänud. «Omanikud jätavad akna praokile ja lähevad isegi kaheks päevaks kodust ära. Tagasi tulles leiavad aga oma lemmiku surnult. Neid juhtumeid on väga palju,» toob Simhes näite.

Siinkohal saavadki kassile saatuslikuks vigastused, mis ta akna vahele jäädes saab. Looma nimmepiirkond jääb akna vahele kinni ning mida rohkem ta pingutab, et end vabastada, soonib akna ava üha enam kehasse. «Looma siseorganid saavad kahjustada, sest veresooned surutakse kokku. Kass võib surra lämbumise tagajärjel. Isegi, kui omanikud leiavad eest elus kassi ja esialgu paistabki, et kõik on korras, surevad kassid sageli saadud vigastustesse,» selgitab Simhes.

