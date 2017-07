Halb õnn: vaal tappis kogemata mehe, kes ta võrkudest päästis

Kanada kalamees Jow Howlett astus esmaspäeval Kanada idarannikul asuval Campobello saarel paati, et minna päästma nööridesse takerdunud vaala. Olukord nõudis kiiret tegutsemist, sest eelmisel kuul oli nähtud Kanada rannikul Sain Lawrence´i lahes elututult hulpimas seitset silevaallaste sugukonda kuuluvat lõunavaala, kirjutab Guardian.

Jon Howlett oli päästnud 15 aasta jooksul üle kahekümne vaala ning tal olid head teadmised sõlmedest ja köitest, et hätta sattunud veeimetajaid vabadusse aidata. Viimane päästmisaktsioon lõppes mehe jaoks õnnetult: võrkudest vabastatud lõunavaal keeras end hooga ümber, mille tagajärjel Howlett uppus.

Arvatakse et lõunavaalu on alles jäänud umbes 500 isendit ning viimaste nädalate õnnetusjuhtumit on selle liigi koguarvu ühe protsendi võrra vähendanud.

Merebioloogid uurivad, miks on viimasel ajal rohkelt ette tulnud nende kuni 16 meetri pikkuseks kasvavate vaalade hukkumisi. Eelmisel nädalal uuriti seitsmest surnud vaalast kolme. Kahel vaala surma põhjuseks oli oletatavasti kokkupõrge laevaga, kolmas vaal hukkus aga kalavõrkudes.

