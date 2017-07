Miks on oluline kassipoega sotsialiseerida ja kuidas seda teha?

Lühidalt öeldes on sotsialiseerimine kassipojale uute olukordade, kohtade ja inimeste tutvustamine. Kõige parem aeg kassipoja sotsialiseerimiseks on 4.-14. elunädalani. See on aeg, mil kassipoeg on kõige innukam õppija. Need oskused ja teadmised, mida ta selles vanusevahemikus omandab, jäävad temaga kogu eluks. Seega, mida rohkem häid kogemusi, seda suurema tõenäosusega kasvab lemmikust enesekindel ja sotsiaalne kass.

Kuidas aga sotsialiseerimine välja näeb? Kassipoeg peab olema harjunud tavaliste koduste helidega ja ning inimestelt paitusi saama. Kassipojad, kes helisid ja inimesi võõrastavad või keda on enne 10. elunädalat liiga vähe hellitatud, on raskemini sotsialiseeritavad.

Seda, kas pere on kassi sotsialiseerimisel õigel teel, on kerge öelda. Näiteks on edukalt sotsialiseeritud kassipoeg enesekindel ja otsib inimeste tähelepanu. Ta ei võitle ja ei rabele kui teda sülle võetakse, ta ei karda uusi mänguasju ning kuuldes järsku valju heli, suudab ta peale esialgset kohkumist end kiirelt koguda.

Kassipoja arengu seisukohalt on ideaalne, kui ta saaks jääda oma ema ja õdede-vendadega vähemalt 12. elunädalani. See tagab, et kassipoeg omandab olulisi kassiks olemise õppetunde ning teiste kassidega läbi saama.

Kui tood kassipoja koju, veendu, et ta saaks kohtuda paljude erinevate inimesetega. Kassiomanik võib mõelda, et teeb oma lemmiku sotsialiseerimisel head tööd, aga tegelikult näeb kass pidevalt ühtesid ja samu inimesi.

Selleks, et kassil oleks huvitav, kutsu külla uusi tuttavaid või palu näiteks kirjakandjal või loomakliiniku personalil kassi paitada. Laena kassisõbraliku koera, et vurruline harjuks teiste loomaliikidega läbi saama. Võid kassi ka autosõidule kaasa võtta.

Kassi varajased elukogemused kujundavad tema isiksuse kogu ülejäänud eluks. Kindlasti ei peaks peale kassi 14. nädalaseks saamist sotsialiseerimist kohe ära lõpetama, vaid see võiks kesta kogu tema elu. Võimaldades kassil kogeda erinevaid asju, kohti ja inimesi, hoiab see looma erksana ning tema aju tegevuses.

