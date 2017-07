Varjupaik otsib abi kutsikatele, kelle omanik ähvardas nad «merekooli» saata

«Siis lähevad küll merekooli», nendib hääl telefonis kiretult, kui kuuleb, et varjupaik ei taha kutsikaid niisama vastu võtta, vaid ootab vähemalt osade kulude kompenseerimist, seisab Varjupaikade MTÜ Facebooki postituses. «Ei, me mõtleme midagi välja», lubab segaduses varjupaigatöötaja.

Klassikaline lugu- ühel pereliikmel on isane koer, teisel emane, mõlemad lõikamata, sest invaliidsuspensionist 200€ operatsiooniks maksta on, teadagi, keeruline.

Emane koer imetas kutsikaid alla kuu, seejärel toitis pererahvas neid piima ning keefiriga. «Hommikul panin neile keefiri aga seda oli nii vähe, et kõik küll ei saanud», ütleb peremees.

Need kuus väikest olevust ei ole süüdi inimeste õnnetus saatuses ning teadmatuses. Nad on sündinud ja neil on õigus elada. Kindlasti leiavad nad endale pered, kus neid hoitakse ja hellitatakse, kuid enne seda vajavad nad parasiiditõrjet, vaktsiine, kiipe ning eakohast toitu, mis toetaks nende arengut.

Palun jäta tänasel suveõhtul üks siider ostmata, selle asemel tee kõne Telia annetusliinile 9007000! Kõne hind on 5€ ja helistada saavad kõikide mobiilioperaatorite kliendid. Sellega toetad uue elu alugust!

Omanikuta loomi toetavad omavalitsused esimesed 14 päeva, mis on looma keskmise varjupaigas viibimise ajaga võrreldes pisku, kuid omanikuga loomi, nagu need kuus kutsikat, saame aidata ainult tänu annetustele.

Varjupaikade MTÜ palub koera omanikele mürgiseid kommentaare mitte suunata, sest need ei aita kutsikaid ega ka nende vanemaid, ning omanikke ammugi mitte. Eestimaal vireleb uskumatult palju inimesi, võideldes iga päev, et endal elu sees hoida ja selle kõrvalt hoolitseda lemmiklooma eest. Kutsikate vanemad olid igati korralikus toitumuses, hooldatud karvkattega ja lustliku käitumisega väikesed koerad. Selleks, et taolisi soovimatult sündinud pesakondi tulevikus vältida, oleme pöördunud abi saamiseks Eesti Loomakaitse Seltsi poole. Loodetavasti õnnestub nende abil toimetada emane koer steriliseerimisoperatsioonile.