Tartumaal toimuval perepäeval saab näha Eestis haruldasi tõukoeri

Laupäeval 15. juulil Vasulas Rotaks lihapoe territooriumil toimuva perepäeva põhirõhk on eriliste koeratõugude tutvustamisel. Kohapeal räägivad spetsialistid lemmikloomade tervisest, õigest toitumisest ning tutvustatakse uusi lemmikloomatoidu brände.

Koeratõuge tulevad tutvustama mitmed Eesti kennelid ja kasvatajad. Ei saa öelda, et need koerad oleksid päris haruldused, kuid Eesti tänavatel või parkides võib neid haruharva kõndimas kohata. Mõned nende koerte hulgast on Eestis ja kogu Baltikumis ainukesed oma tõu esindajad.

Tutvustamisele tulevate koeratõugude seas on Kesk-Aasia lambakoer, Skye terjer, ahvpinšer, Lapi porokoer, Bordercollie, Norfolki terjer, Vene must terjer, Hispaania veekoer, lõvikoerake, kääbusbullterjer, erinevad taksid, Tiibeti terjer. Kõik on ametlikult registreeritud ning omavad Rahvusvahelise Künoloogilise Föderatsiooni (FCI) tõutunnistust.

Kohal on professionaalne veterinaar, kes vastab kõikidele lemmikloomadega seotud küsimustele. Lisaks koeratoitute tutvustamisele pakutakse kohapeal suppi ning räägitakse koeratoitudest.

Kohapeal saab tutvuda ka lihapoe territooriumil aedikutes elavate alpakade ning mägikitsedega.

Üritus algab kell 11 ning kindlasti tasub tulla kogu perega. Peale näitust on kohapeal võimalik kõikide koeratõugude kohta nende omanikelt lisa küsida ja koertega vabamas vormis tutvust teha.